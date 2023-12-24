الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: التضخم لن تتم معالجته برفع سعر الفائدة ولن يأتى بالدولار

التضخم
التضخم

قال  الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التعارض في الأهداف والحقائب الوزارية  شيء معتاد، وبالتالي لابد من وجود شخص يتساءل عن الصالح العام، لأنه في الاقتصاد بمنتهى الصراحة لا يوجد شيء ببلاش، ودائمًا هناك الثمن. 

وأضاف الدكتور أحمد غنيم خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أنه فيما يتعلق بسعر الفائدة، حيث كان يوجد جدل خلال الفترة الأخيرة، ورأيي بأن التضخم الذي نعاني منه لن يُعالج برفع سعر الفائدة، ففي حالة رفع سعر الفائدة، فإننا سنزيد عبء الدين العام، كما أنه لن يتم معالجة التضخم، ولن نأتي بالدولار. 

وأضاف: "رفع سعر الفائدة في ظل هذه الظروف لن يلم الدولار، وبالتالي أرى أنه كان قرارًا حكيمًا بعدم رفع سعر الفائدة خاصة أن الفيدرالي الأمريكي ثبت سعر الفائدة، كما أن الاقتصاد العالمي يتعافى على مهل، كما أن توقعات الصندوق للنمو في مصر منخفضة عن ما حققناه 3.6بعد أن كانت 4.2، من 3.8 التي حققناها، وبالتالي أعتقد أن عدم رفع سعر الفائدة كان قرارًا مناسبًا".

الدكتور أحمد غنيم التضخم أزمة الدولار الدين العام الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة

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