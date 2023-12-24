الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الإيطالى: الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ سنتين يجب حلها بالوسائل السياسية

وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو

قال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، إن الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ سنتين يجب حلها عبر الوسائل السياسية.

وأضاف كروسيتو، أثناء زيارته للوحدة الإيطالية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بولندا، أن "الحرب استمرت قرابة عامين، وأعتقد أنه بالتوازي مع الأعمال العسكرية والدعم لأوكرانيا، من المهم تقييم المسارات التي ستؤدي إلى حل سياسي".

وأوضح أن "ما لا يمكن تحقيقه عبر الوسائل العسكرية، يمكن تحقيقه عبر الجبهة الدبلوماسية، ومن خلال الوسائل السياسية للحصول على نتائج والتوصل إلى السلام".

ووفقًا لكروسيتو، يجب العودة إلى "ما كان قبل الحرب"، مشيرًا إلى أنه "إذا لم ينجح الأمر باستخدام الأسلحة، يجب أن نجرّب طرقًا أخرى".

وسبق أن تحدّث وزير الدفاع الإيطالي عن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الأوكراني.

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