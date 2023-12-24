الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بإرهاب سيدات بسلاح نارى لإخراجهن من منزلهن بقنا

صورة من الحادث
صورة من الحادث

كشف الجهات الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري نحو سيدات لترهيبهن بقنا يحاولن إخراجه من المنزل وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بحيازة سلاح آلى وإطلاق عيار منه "دون حدوث ثمة إصابات" لترهيب سيدات يحاولن إخراجه من المنزل.

باستدعاء صاحبة المنزل (مقيمة بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) أقرت بتضررها من عاملين "لأحدهما معلومات جنائية" لاقتحامهما منزلها وإطلاق أحدهما عيارا ناريا حال طلبها منه مغادرة المنزل لترهيبها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما سلاح نارى (بندقية آلية) وبمواجهتهما أقر أحدهما بأنها استعانت به للتواجد بالمنزل نظير مبلغ مالى لوجود خلافات مالية بينها وبين أحد أقاربها خشية قيام الأخير بالاستيلاء على منزلها لعدم وجودها به، وحال مطالبها له بإخلاء المنزل رفض وقام بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط معه بقصد تهديدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ عرض كافة الأطراف على النيابة العامة.

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