رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال إنشاء حديقة جاردينيا بمحور شينزو أبي

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال إنشاء حديقة جاردينيا بمحور شينزو أبي بشرق القاهرة.

وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة، الورش الإنتاجية والمهندس أسعد محمد مدير عام الورش بالتنسيق والتعاون مع المركزية للتجميل، والمهندس هشام عبد الرازق بالانتهاء من تلك الأعمال وفق خطة العمل المتفق عليها لإظهار المحور بالمظهر الحضاري والجمالي لمواكبة ما يتم من تطوير شامل بكافة ارجاء القاهرة.

رفع كفاءة حدائق شرق القاهرة

كما أجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم السبت، جولة تفقد خلالها أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة بامتداد شارع الحجاز بمصر الجديدة وإعادة المظهر الحضاري والجمالي لكافة حدائق شرق القاهرة.

تجريد وتنظيف شوارع المنطقة الشمالية

وكلف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة المركزية للنظافة المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة والمهندس عمر منير مدير المنطقة الشمالية ورؤوساء الأفرع كلا في قطاعه ومنطقته، لتحسين مستوى النظافة من نشر سيارات الكنس الآلي وسيارات الشفط الجديدة والمياه والتريوسكلات واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة في إطار المتابعة المستمرة اليومية للحفاظ على مستوى النظافة بالقاهرة.

وجرى الدفع بفرق العمل ليلا ونهارا بأفرع الهيئة بالساحل والشرابية والزواية الحمراء وحدائق القبة وروض الفرج وشبرا والزيتون والأميرية بتجريد الأتربة لجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور مع التعامل مع المستجدات اول باول ومتابعة الجمع السكني في كافة القطاعات والمربعات السكنية

وكلف رئيس الهيئة باستمرار العمل والمجهود والمتابعة المستمرة بكافة أرجاء المنطقه الشمالية.

رفع كفاءة النظافة بمنطقة الخيالة وتجديد إنارة محور عبدالمجيد محمود

وقامت الإدارة المركزية للنظافة بمحيط منطقة الخيالة برفع كفاءة النظافة وتجريد الأتربة وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على رفع مستوى النظافة بكافة أرجاء القاهرة.

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