جُثّةٌ بَارِدةٌ

أُقبِّلُ جبهتَك الباردةِ فأبكِى

أتصوّرُ هيئتَكِ الشّفّافةِ فأبْتسمُ

فى الحقيقةِ.. أنظرُ لعيونك المغمضةِ فأبكى

أصابعُ خفيةٌ تدغدغُ رقبتِى وتَشدُّ لحيتِى

كما كنتِ تفعلينَ دومًا.. فأضحكُ.

أنظر إلى جدران غرفتك المهدّمة فأبكى

أتصوَّرُ منزلَك الجديد فى الأعالى فيغلِبنِى الفرحُ.

أبكِى وأضحكُ

أحزنُ وأفرحُ

أضىءُ وأنطفىُء

سأظلُّ على هذا الحالِ يا ابنةَ دمى ولحمى

ولن أغادرَ جثمانَك أبدًا.

... ويطلُبون منِّى أن أدفِنَها بيَدى

أى قلبٍ جاحدٍ يقبل هذا!

كيف أبرر غيابها

ماذا أقول لدميتِها الأثيرةِ

لكنزتِها الصوفيةِ

لفستانِها الحديقةِ؟

لأدواتِها المدرسيةِ الملطخةِ بالدّم؟

الرصاصةُ التى اخترقتْ بطنَها لم تصبْها وحدَها

الدمُ السيَّال المختلطُ ببقايا الحليبِ فى جَوفِها

تركَ رسالةً لك..

أنتَ يا صاحبَ القلبِ المتحَجِّرِ

يا من فتحتَ عينيك على اتِّساعِها

ورأيتَ هذه الكتلةَ الصافيةَ من البراءةِ

وضَغَطت على الزِّنادِ.

أعرِفكم جَميعًا

أَراكُم واحدًا واحدًا

من هذا العِلِوِّ الفَادِحِ

أنظرُ إليكم وابتسمُ

برغم طلَّتى الفاترةِ ووجهى الأصفرِ الشاحبِ

والذبابِ الذى يتسلَّى بِلَعقِ دَمِى أمامَ الشاشاتِ

أعذرُكم وأُشفقُ عليكُم

وأعرفُ أنّكم ذات يومٍ

ستتْركون كلَّ هذا الضجيجِ وراءكم

وتنبتُ لكُم أجنحةٌ..

مثلِى تمامًا.

«إلى أرواح أطفال غزة»

القاهرة: فى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣