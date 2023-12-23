السبت 23 ديسمبر 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من حبل نور

رشا الفوال
رشا الفوال

قبل البيوت، والطلة م الشبابيك

قبل الدماغ العالية، والتلاكيك

كانت قصيدة بتتولِد من حبل نور

من شَق فــ جدار الزمن

من تحت سور

ولتحت جتة مخوخة بفعل الفراق

ولحد حلم الليل ما فجأة علينا ضاق

كانت دموع بتنِز توجع فى النوايا المخلصة

كانت دموع بتعِز ترجع فى الوريد

توجع... تزيد

وما فيش نهاية محكمة غير السكوت

ترجع... تزيد

وما فيش حكاية مؤلمة ممكن تموت

الحزن عشش بالبطىء

والشيلة فوق فوق الاحتمال

قبل الدموع المجرمة ما تشد كتفك للكآبة

قبل السنين المعتمة والعيشة مجبور ع الخيابة

كان طيف حبيبك فى المنام

قادر بنظرة ينشلك من قعر خوفك

كان الصديق من رقته واخد كفوفك

قادر بلطفه يصبرك

قادر يشوفك

قبل الغياب

والانتظار ويا العشم

كان فى شعور غرقان حنين

بعد الغياب

والانتظار ويا الألم

ما بقيتش أخاف

ما بقيتش أنام

ما بقيتش عشمان فى السنين

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