سلّم يتطلّع إلى السماء

خرجت ثمانى درجات أسمنتية من إحدى الأسطح إلى الفراغ.

تركها البنّاء معلّقة بلا حجرة تصل إليها لاختفائها من ذاكرته. يغطّى السطح بيتًا صغيرًا مغلقًا، فبدا كذنب أراد صاحبه نسيانه للأبد.

وجد السلّم الأسمنتى نفسه وحيدًا بعد صبّه وإزالة قطع الأخشاب عن درجاته. تمنى أن يكون كالسلّم الحجرى الواصل من جوف البيت إلى السطح، ينعم بالظل والدفء بعيدًا عن الأمطار وحرارة الشمس، لكنه بلا أثر لقدم وطأت درجاته، أو أصوات آنست وحدته.

فكر بأسى فى الحجرة التى يود الوصول إليها فى السماء. نظر بحزن إلى تراب ناعم غطّى درجاته الأسمنتية، بانتظار دفقة تنعش روحها.

فى الأيام الحارة تقترب درجات السلّمين من بعضهما، يمرّر السلّم الحجرى هواء رطبًا من جوف البيت للسلّم الأسمنتى الذى يبادله، متحولًا لأوكورديون، موسيقى مبهجة حتى الصباح.

يلمح أقرانه فى البيوت المجاورة يتصلون بشىء ما، حجرة، نافذة، أو بيت، فيشعر بالحزن.