"قلوب عامرة".. نادية عمارة توضح ثواب الاجتهاد فى القراءة السليمة للقرآن الكريم

أوضحت الدكتورة نادية عمارة، أن ثواب الاجتهاد في القراءة السليمة للقرآن الكريم، حيث أكدت أن الله هو من يمد الإنسان القوة في التعلم.

وأشارت الدكتورة نادية عمارة، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة" والمذاع على فضائية ON E، إلى أن الدعاء بزيادة العلم لا بد من المواظبة عليه.

وأضافت، أن العلم بقراءة القرآن الكريم من العلوم الجيدة والتي يُثاب عليها من قبل الله عز وجل، مشيرة إلى أن التلاوة الصحيحة تُعين القارئ لكتاب الله على فهمه الفهم الصحيح لكتاب الله.

ونوهت "عمارة"، بأنه يمكن أن يساعد شخصًا يعاني من "التأتأة" في القرآن الكريم، بالإضافة إلى قراءة القرآن مع المذياع أو أي وسيلة أخري تساهم في تقوية القراءة.