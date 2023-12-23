السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"كله فالصو".. أحمد سعد يعلن عن أغنيته الجديدة بمشاركة بهاء سلطان

جريدة الدستور

يستعد الفنان احمد سعد لطرح أغنية جديدة بمشاركة المطرب بهاء سلطان، والتي تحمل عنوان “كله فالصو”، وهي الأغنية الدعائية لفيلم “عصابة عظيمة” للفنانة إسعاد يونس.

 

 

جدير بالذكر أن تستقبل دور العرض السينمائية المختلفة فى 4 يناير المقبل فيلم "عصابة عظيمة" الذى تعود به النجمة إسعاد يونس إلى السينما بقوة بعد غياب، وبدأت الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية حملات دعائية وتشويقية خاصة بالفيلم، فضلا عن طرح بوسترات فردية لأبطال العمل.

 

وظهر خلال البوسترات الفردية لكل من: إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رانا رئيس، فرح الزاهد، عنبة، الطفلة لوسيندا سليمان.

 

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول،  وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

أحمد سعد بهاء سلطان كله فالصو إسعاد يونس عصابة عظيمة الاغنية الدعائية

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