أستاذ تمويل: مصر تتبنى كل عناصر الطاقة الصديقة للبيئة

كشف الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ التمويل والاستثمار، عن جهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مصر تتبني في استراتجيتها كل عناصر الطاقة الصديقة للبيئة.

وأضاف أن مصر تواصل جهودها لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن المجتمع الدولي بأكمله يتجه نحو الاقتصاد الأخضر، ومؤكد أن الطاقة عنصر أساسي في هذا العصر.

وأشار إلى أن مدخلات الطاقة تتجه نحو الهيدروجين الأخضر، ومصر تلعب دورًا مهمًا للغاية في ضرورة المحافظة علي المستوي الدولي وعلي البيئة وعلي صحة واستدامة المواطنين.