السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد مشاركته الأولى من نوعها في الوطن العربي..

مارك سميث رئيس "IBC" يشيد بمنتدى مصر للإعلام 2023: نحتاج لنقاش منفتح على مستوى العالم وأتطلع للمشاركة فى النسخة الثالثة

مارك سميث
مارك سميث

◄سميث: المنتدى يمتلك مقومات قوى رغم كونه في عامه الثاني فقط

 

أعرب مارك سميث، رئيس مجلس معرض البث الدولي IBC، أحد أكبر معارض البث الإذاعي والتليفزيوني حول العالم، عبر حسابه الرسمي على موقع "لينكد إن"، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام، الذي عُقد بالقاهرة يومي 26 و27 نوفمبر الماضي، موجهًا الشكر إلى نهى النحاس رئيس المنتدى، وفريق عملها، وأكد تطلعه للمشاركة في نسخته الجديدة بالعام المقبل 2024.

وقال سميث: "من بين أهم الأحداث العديدة البارزة التي حدثت لي خلال عام 2023، كانت الدعوة الكريمة التي تلقيتها لإلقاء كلمة رئيسية، وترأس حلقة نقاشية في النسخة الأخيرة من منتدى مصر للإعلام، أمام حضور كبير من المتخصصين الموهوبين في مجالي الأخبار والإعلام، وطلاب كليات الإعلام من جميع أنحاء المنطقة".

مارك سميث 

وأضاف: "ليست هناك لحظة أكثر أهمية من الآن لضمان الثقة في الأخبار ومصادرها، إلى جانب إعداد التقارير العادلة والمتوازنة، والتحقق من مقاطع الفيديو والصور المصاحبة لتلك التقارير، في حين أننا لم نبدأ بعد في فهم إمكانيات بل وقيود كل من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلي، والابتكارات التكنولوجية الأخرى الداعمة لصناعة الصحافة وتقديم الأخبار، نجد أن النقاش المفتوح بشأن النظام البيئي الإعلامي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية على مستوى العالم في هذه المرحلة الراهنة".

وأشاد سميث أيضًا بالحلقة النقاشة حول حقوق الملكية الفكرية في عالم الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "كان من اللافت للنظر الحلقة النقاشية الرائعة التي أُثيرت فيها قضايا الملكية الفكرية وحقوق المحتوى المصنوع عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكانت بحضور لورا هابر إيل من جامعة هارفارد، ومات كابون من شبكة آي تي إن التليفزيونية البريطانية، إلى جانب وسائل إعلام رائدة أخرى".

مارك سميث في منتدى مصر للإعلام

وفي نهاية حديثه عن نجاح النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام، قال سميث: "مسك الختام جاء مع تناول الإفطار بجوار الأعجوبة الوحيدة المتبقية من العالم القديم، وهو الهرم الأكبر في محافظة الجيزة"، مشددًا على أن "هذا المنتدى الرائع يمتلك مقومات قوى رغم كونه في عامه الثاني فقط".

جديرٌ بالذكر أن مارك سميث أدار جلسة نقاشية بعنوان "محتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي: من يمتلكه؟"، التي عقدها المنتدى خلال فعاليات اليوم الأول، بمشاركة ماثيو كابون أستاذ في جامعة سيتي وصحفي في ITV بالمملكة المتحدة، ولورا هابر باحثة في قسم الفلسفة جامعة هارفارد. كما شارك من خلال عرض رئيسي بعنوان "الفرص والقيود والاستخدامات لتقنية الذكاء الاصطناعي في مستقبل وسائل الإعلام"، وهي مشاركته الأولى من نوعها في الوطن العربي.

مارك سميث

ويعد سميث أحد روّاد ثورة الاتصالات في العالم منذ تسعينيات القرن الماضي، وساهم في تطوير التكنولوجية الرقمية من خدمات 2G إلى 5G، وهو أيضًا مدير غير تنفيذي في المجلس الاستشاري لهيئة تنظيم الإعلام والاتصالات في المملكة المتحدة "Ofcom". 

 ومنتدى مصر للإعلام، هو منتدى سنوي ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ينطلق ويعقد بالقاهرة لدعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة. المنتدى مملوك لشركة "N30" الرائدة في مجال الإعلام والاتصال الاستراتيجي.

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