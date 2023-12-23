أعلنت إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان نتيجة تكليف الصيادلة 2023 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث يمكن للخريجين التعرف على مواقع عملهم التي تقرر التحاقهم بها بناء على التنسيق، ويبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن النتيجة، ويستعرض الدستور في السطور التالية خطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

يتاح عبر موقع وزارة الصحة التعرف على نتائج التكليف للقسم العام والإكلينيكي والاستنفاذ باتباع الخطوات التالية: الدخول على القسم الخاص بتكليف كلية الصيدلة على موقع وزارة الصحة عبر الرابط التالي: http://mhealth.cu.edu.eg/pharm/pharmacy2022%20Res/index_res.htm.

اختيار المجموعة، سواء القسم العام أو الإكلينيكي أو الاستنفاذ.

اختيار الجامعة، حيث تحتوي الصفحة التالية على قائمة بجميع الجامعات التي لها تكليف بوزارة الصحة سواء حكومية أو خاصة.

الاطلاع على قائمة الطلاب المكلفين للعمل بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والمؤسسات الطبية المختلفة.

للوصول إلى نتيجة الخريج بشكل أسرع يمكن كتابة اسمه أو الرقم الخاص به في مربع البحث بالضغط على “ctrl+f”.

تعليمات وزارة الصحة والسكان

وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن توزيع خريجي كلية الصيدلة على الهيئات الصحية بعد الحصول على شهادة البكالوريوس عقب إنهاء الدراسة لمدة 5 سنوات، وكانت وزارة الصحة قد سمحت بتسجيل رغبات خريجي كلية الصيدلة في تكليف 2023 بتقديم البيانات الشخصية والموقف من الزواج.

وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن توزيع خريجي كلية الصيدلة على الهيئات الصحية بعد الحصول على شهادة البكالوريوس عقب إنهاء الدراسة لمدة 5 سنوات، وكانت وزارة الصحة قد سمحت بتسجيل رغبات خريجي كلية الصيدلة في تكليف 2023 بتقديم البيانات الشخصية والموقف من الزواج.

ويقدم الخريج مجموعة من الرغبات، ويقوم التوزيع على عدة عوامل من أهمها التقدير التراكمي في سنوات الدراسة، والموقف من الزواج بالنسبة للإناث، وبالنسبة لمستنفذي الرغبات يتم فتح التسجيل لهم في مرحلة ثانية لتوزيعهم على الأماكن التي تعاني عجزا في الصيادلة.