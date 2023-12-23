السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المهندس محمد نجيب (المؤسس والمدير التنفيذي ل Milestones Group) "سعداء بالمشاركة في معرض Cairo ICT ونهدف في المرحلة القادمة للتتوسع في أفريقيا والشرق الاوسط

المهندس محمد نجيب
المهندس محمد نجيب

تشارك Milestones Group في معرض Cairo ICT لهذا العام، وقد عبر المهندس محمد نجيب عن سعادته بالمشاركه في ذلك المعرض الذي يضم الكثير من الشركات التي تتنافس في مجال التكنولوجيا

وتم الاعلان من خلال المعرض عن الشراكة مع Zoom حيث ان الشركة هي شريك معتمد لتقديم خدمات zoom في مصرو الشرق الاوسط هي: (Zoom phone - contact center and Video conference)

واكد نجيب على أهمية الانتشار والتوسع فى المرحلة القادمة ويعتبر افتتاح مكتبنا الاقليمي في دبى 
نقطة انطلاق الشركة لمزيد من الفروع 
لخدمة عملاءنا في منطقة افريقيا والشرق الاوسط

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