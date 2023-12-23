الفنان محمد أحمد يشارك في مسرحية «أزمة نفسية»

قال الفنان الشاب محمد أحمد، إن مبادرة «ابدأ حلمك»، التي سبق وأطلقتها وزارة الثقافة مؤخرا تستعد لإطلاق مسرحية «أزمة نفسية»، والتي يشارك فيها عدد من شباب المبادرة، مشيرا إلى أن المسرحية تناقش أزمة التنمر التي يعاني منها بعض الشباب، لأسباب خاصة سواء بالمرض، أو ظروف مر بها في حياة ترك له أثر نفسي سيئ.

وأضاف محمد أحمد، أن المسرحية تطرح مجموعة من الحلول لهؤلاء الأشخاص، وكيفية التعامل مع المتنمرين، كما توجه بعض النصائح لهم، وكيفية التعامل مع من يمر بأزمة.



وأوضح الفنان الشاب، أنه يجسد بالمسرحية دور شخصية تعاني من التنمر من قبل بعض زملائه في الجامعة، بسبب إصابته بمرض يسبب له أضرارا كثيرة في التعامل مع أصدقائه وزملائه، ما يجبره على اعتزال الجميع، حتى يلتقى بأحد الأطباء الذي ينجح في علاجه، ويعيد له الثقة بنفسه من جديد.

وأعرب محمد أحمد، عن أمله في أن تنال المسرحية على إعجاب الجمهور والنقاد بمختلف المحافظات، خاصة أنها تناقش قضية مجتمعية هادفة، يتعرض لها العديد من الأطفال والشباب بالمجتمع.