السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 250 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين ماشية
تحصين ماشية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم السبت  250 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023.


وأضاف وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية  أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وجرى اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوافرة.

التحفظ على  300 عبوة أدوية بيطرية متنوعة

وفى سياق متصل، تحفظت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور، على 300 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.
 

وكان الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية قد قاد لجنة تفتيشية على مركز ومدينة المحلة الكبرى، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية.

محافظة الغربية المستهدف تحصينه التحصينات آمنة وفعالة الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع

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