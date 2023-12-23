السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سويسرا تسير على خطى الاتحاد الأوروبى وتفرض عقوبات جديدة على روسيا

سويسرا
سويسرا

لحقت سويسرا بالاتحاد الأوروبي، وفرضت قيودًا كجزء من حزمة العقوبات 12 ضد 61 فردًا و86 شركة ومؤسسة، ولكن دون تطبيق التدبير الأخرى التي تشملها الحزمة 12 من العقوبات.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس الاتحادي السويسري (الحكومة): "قرر الاتحاد الأوروبي في 18 ديسمبر 2023، فرض قيود جديدة ضد روسيا كجزء من الحزمة 12 من العقوبات".

وفي 21 ديسمبر قررت وزارة الاقتصاد السويسرية في إطار اختصاصها، توسيع نظام العقوبات السويسري ليشمل 61 أفرادًا و86 شركة ومنظمة أخرى.

ويضيف البيان "إن الأفراد المشمولين بالعقوبات الجديدة هم، في المقام الأول، عسكريون في القوات المسلحة البيلاروسية، ومدراء مؤسسات للتصنيع العسكري، وأعضاء في لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أما الشركات والمنظمات المشمولة، فهي في المقام الأول شركات للتصنيع العسكري روسية".

ويؤكد المجلس الاتحادي أن برن ستقرر قريبًا الانضمام إلى تدابير تقييدية أخرى من الحزمة 12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وخاصة في ما يتعلق باستيراد الألماس.

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سويسرا تسير على خطى الاتحاد الأوروبى وتفرض عقوبات جديدة على روسيا

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