السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا توسع سلطات العقوبات ضد روسيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أصدرت الولايات المتحدة، أمرًا تنفيذيًا بتوسيع سلطات العقوبات ضد روسيا.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا وشركائنا ملتزمة بالحد من استخدام روسيا للنظام المالي الدولي للمضي قدمًا في حربها على أوكرانيا.

وتابع البيان أنه كخطوة تالية في هذا الجهد، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، على أمر تنفيذي لتوسيع قدرة الولايات المتحدة على استهداف المؤسسات المالية الموجودة خارج روسيا والتي تسهل المعاملات التي تشمل القاعدة الصناعية العسكرية الروسية.

ويمنح الأمر الجديد أيضًا الولايات المتحدة سلطة حظر استيراد بعض السلع المستخرجة أو المنتجة أو المحصودة في روسيا إلى الولايات المتحدة، حتى لو تم تحويلها بشكل كبير إلى دولة ثالثة.

ويؤكد الإجراء المتخذ اليوم على حاجة المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم إلى التأكد من أنها لا تسهل الأنشطة التي تدعم المجهود الحربي الروسي وتنفذ ممارسات العناية الواجبة التي تحميها من الاستغلال من قبل شبكات المشتريات الروسية، وستحاسب الولايات المتحدة المؤسسات التي تفشل في تنفيذ التدابير المناسبة.

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