أستاذ جامعي: مصر دخلت بقوة عالم التعليم التكنولوجي

أكد الدكتور محمد خضر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية سابقًا، أن مصر دخلت بقوة عالم التعليم التكنولوجي عن طريق جامعات تكنولوجية، لافتًا إلى أن تلك الجامعات شاملة لكل المجالات الصناعية التي تحتاجها مصر.

وقال "خضر" في مداخلة هاتفية مع فضائية"إكسترا نيوز" أن الفكرة بدأت بزيارة الرئيس السيسي إلى كوريا وطلبه منهم نقل الفكرة إلى مصر، مضيفًا أن الهدف من التعليم التكنولوجي الهدف منه هو إخراج جيل قادر على التعامل مع التكنولوجية المختلفة مثل تكنولوجيا المصانع.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية سابقًا أن الفارق بين التعليم العالي والتعليم التكنولوجي هو السماح للطلاب الممارسة العملية للأمور حتى لا يتفاجأ الطالب في سوق العمل، لافتًا إلى أن مصر هدفت من هذا الأمر تطوير الصناعة والتي يجب أن ينعكس على جودة المنتجات الصناعية اللازم لها عدة مؤشرات مهمة دولية.