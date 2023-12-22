محمود العسيلي لـ"حبر سري": "خليج نعمة" ليس تجربتي المفضلة في التمثيل

قال الفنان محمود العسيلي، إنه لا يفضل أن ينتج فيلم لنفسه، وتجربته في التمثيل بفيلم "خليج نعمة" ليست التجربة المفضلة بالنسبة له، ولا يفضل أن يشارك في عمل سينمائي ودرامي ويغني في توقيت أو عمل واحد.

“خليج نعمة”

وأكد الفنان محمود العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه استفاد بشكل كبير من فيلم خليج نعمه لأسباب عدة أهمها الأعمال الغنائية التي كانت في هذا الفيلم، حيث تعلق الجمهور بها بصورة كبيرة.

التنوع في الأعمال الفنية

وأضاف في حديثه، أنه يحب أن يركز في شئ واحد وهو يفضل التركيز على مجال يفهم فيه أكثر وهو الموسيقى والغناء ومن الممكن أن يشارك في عمل سينمائي أو درامي ولكن بدور صغير ويكون إضافة كبيرة له في حياته المهنية.