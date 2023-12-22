السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: دعوة الرئيس السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني مكسب سياسي جديد

أحمد محسن
أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، ان دعوة الرئيس السيسي لاستكمال الحوار الوطني بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، دعوة هامة وتأتي في توقيت بالغ الأهمية للوطن وتستغل حالة سياسية وطنية ظهرت في الإقبال التاريخي على صناديق الاقتراع وبحشود غير مسبوقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له، أن هذه الرغبة من الرئيس يعززها نجاح الحوار الوطني على أرض الواقع في المرحلة الأولى قبل انتخابات الرئاسة، مضيفا: "الحوار الوطني تجربة سياسية ناجحة في مصر بتوجيهات الرئيس السيسي وضمت مختلف القوى والتيارات.

واختتم النائب احمد محسن، أن الرئيس السيسي يعتبر الحوار البناء وسيلة فعالة للتوصل إلى حلول شاملة للتحديات التي تواجه الوطن، والتعبير عن آراء مختلف الأطراف، ويجسد مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مضيفا: العودة لاستكمال الحوار الوطني ثانية سيكون مكسبا وطنيا كبيرا بكل ما تعنيه الكلمة.

تصويت المصريين في الخارج انتخابات المصريين بالخارج مصر تنتخب أخبار انتخابات مصر 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

الأكثر قراءة

الأهلى يتسلم ميدالية البرونزية كأفضل ثالث ناد فى العالم

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

تقرير أمريكى يسلط الضوء على أهمية "ود مدنى" المشتعلة فى السودان

أول تعليق من جوارديولا بعد التتويج بكأس العالم للأندية

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال