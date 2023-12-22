برلماني: دعوة الرئيس السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني مكسب سياسي جديد

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، ان دعوة الرئيس السيسي لاستكمال الحوار الوطني بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، دعوة هامة وتأتي في توقيت بالغ الأهمية للوطن وتستغل حالة سياسية وطنية ظهرت في الإقبال التاريخي على صناديق الاقتراع وبحشود غير مسبوقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له، أن هذه الرغبة من الرئيس يعززها نجاح الحوار الوطني على أرض الواقع في المرحلة الأولى قبل انتخابات الرئاسة، مضيفا: "الحوار الوطني تجربة سياسية ناجحة في مصر بتوجيهات الرئيس السيسي وضمت مختلف القوى والتيارات.

واختتم النائب احمد محسن، أن الرئيس السيسي يعتبر الحوار البناء وسيلة فعالة للتوصل إلى حلول شاملة للتحديات التي تواجه الوطن، والتعبير عن آراء مختلف الأطراف، ويجسد مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مضيفا: العودة لاستكمال الحوار الوطني ثانية سيكون مكسبا وطنيا كبيرا بكل ما تعنيه الكلمة.