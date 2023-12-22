برلمانيون استكمال الحوار الوطنى: خطوة تجعل المجال العام أكثر انفتاحًا وتعزز حالة التواصل السياسى

اعتبر برلمانيون أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال جلسات الحوار الوطنى، خطوة فى سبيل تنشيط الحياة السياسية، والاستماع إلى كل الآراء، لتحقيق مصلحة المواطن، وتحقيق التنمية فى كل المجالات.

وقالت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على عودة واستكمال جلسات الحوار الوطنى، مضيفة: «القيادة السياسية هدفها العمل بجد للوصول إلى الجمهورية الجديدة».

وأشارت إلى حرص الرئيس السيسى على تقدير دور الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية، معتبرة أن التنوع فى الأفكار والرؤى الذى نتج عن تنوع المرشحين، يسهم فى جعل الحياة السياسية غنية ومتنوعة، ما يسهم فى التنمية السياسية، التى تعتبر أحد أركان الدول الديمقراطية.

وأضافت: «الحوار الوطنى أدى دورًا بارزًا فى توحيد القوى السياسية والوطنية بمختلف توجهاتها الفكرية نحو هدف مشترك، هو تحقيق المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب».

وشددت على أن الحوار الوطنى يعد خطوة إضافية نحو إثراء الحياة السياسية فى الجمهورية الجديدة، فى ظل النشاط الكبير الذى تشهده بعد الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس السيسى بها.

ورأت أن من أبرز فوائد الحوار هو تعزيز دور الأحزاب والقوى السياسية، وتعزيز التقارب بين الشخصيات العامة، تحت راية مساحات مشتركة، هدفها تعزيز التعاون فى جميع المجالات.

وتابعت: «الحوار الوطنى، يُبرز التفاعل المستند إلى قبول الرأى والاحترام المتبادل فى جميع الموضوعات، ما يسهم فى بناء مؤسسات الدولة الحديثة، كما يفتح آفاقًا لتحقيق التوازن السياسى بين المؤيد والمعارض، ويسهم فى طرح بدائل ومقترحات حول القضايا على الساحة».

وثمّنت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، دعوة الرئيس، معتبرة أنها تعكس دعمه الدائم حالة الحوار، الذى أتاح الفرصة أمام جميع الأطياف والألوان السياسية للمشاركة، وكان من نتائجه وجود ٤ مرشحين فى الانتخابات الرئاسية، التى عكست التعددية الحزبية السياسية فى العملية الانتخابية.

وأضافت عضو مجلس النواب: «لعب الحوار دورًا مهمًا فى إحداث تغيرات عديدة على صعيد العمل السياسى والحزبى، وسيكون له دور مؤثر فى كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة، بعد أن اجتمع كل القوى السياسية خلاله لإعلاء مصلحة الوطن».

وواصلت: «مهما اختلفت الرؤى ووجهات النظر، تظل مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، ولعل مشهد المشاركة الكثيفة من الناخبين، ترجمة حقيقية لما فعله الحوار الوطنى فى البيئة السياسية».

أما أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، فرأى أن استكمال جلسات الحوار يستهدف خلق حالة من التواصل الفعال وتبادل الرؤى فى كل الملفات، خاصة بعد مشهد الانتخابات واصطفاف جميع المواطنين أمام اللجان الانتخابية.

وأضاف «نويصر»: «استكمال الحوار يعكس حرص الرئيس السيسى على استمرار مرحلة التوافق التى شهدتها البلاد، والتى أسهمت فى إثراء الحياة السياسية، وإحداث حالة من التشاور الفكرى والمجتمعى، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية، والأرقام غير المسبوقة».

وتوقع عضو مجلس النواب أن يشهد المجال العام انفتاحًا أكثر فى الجمهورية الجديدة، التى تعتمد على المساحات المشتركة بين الجميع، لافتًا إلى وجود قضايا مهمة وملحة لم تستكمل بعد خلال المرحلة الأولى من الحوار، ويتوجب استكمالها الآن، من أجل الخروج بنتائج أكثر إيجابية وأسهل فى التنفيذ.