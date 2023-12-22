علاء عابد: مساعى الرئيس السيسى مستمرة لوقف الحرب فى غزة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على مواصلة المفاوضات السياسية مع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للوصول إلى هدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة.

وأضاف عابد في تصريحات له، أن الهدنة الإنسانية الجديدة تستهدف وصول الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

وأكد النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي يسعى إلى حلحلة القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال اتصالاته ولقاءاته المكثفة مع قادة دول العالم.

وأكد النائب علاء عابد، أن الدبلوماسية المصرية أكدت قدرتها على التواصل مع جميع أطراف الأزمة، وخبرتها الكبيرة في مجال التفاوض والوساطة خلال الهدنة الأولى وستنجح في تنفيذ هدنة جديدة.

وأوضح نائب رئيس البرلمان العربي، أن موقف مصر ثابت وواضح أمام العالم أجمع تجاه دعم القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والرجوع إلى حدود 1967.