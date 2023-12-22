الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: مساعى الرئيس السيسى مستمرة لوقف الحرب فى غزة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على مواصلة المفاوضات السياسية مع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للوصول إلى هدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة.

وأضاف عابد في تصريحات له، أن الهدنة الإنسانية الجديدة تستهدف وصول الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

وأكد النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي يسعى إلى حلحلة القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال اتصالاته ولقاءاته المكثفة مع قادة دول العالم.

وأكد النائب علاء عابد، أن الدبلوماسية المصرية أكدت قدرتها على التواصل مع جميع أطراف الأزمة، وخبرتها الكبيرة في مجال التفاوض والوساطة خلال الهدنة الأولى وستنجح في تنفيذ هدنة جديدة.

وأوضح نائب رئيس البرلمان العربي، أن موقف مصر ثابت وواضح أمام العالم أجمع تجاه دعم القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والرجوع إلى حدود 1967.

النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات البرلمان العربي الدولة المصرية التفاوض السياسي

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