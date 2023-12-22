الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الزراعة: الدولة تهتم بالحفاظ على رءوس الثروة الحيوانية المملوكة للمربين

محمد القرش
محمد القرش

علق الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، على جهود الدولة في الحفاظ على  الثروة الحيوانية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، على اهتمام الدولة بالحفاظ على رءوس الثروة الحيوانية والماشية المملوكة لدى المربين وخاصة صغار المربين، مع إطلاق عدد من الخدمات مثل برامج التمويل وإحياء مشروع البتلو وبرامج تحسين السلالات وتطوير إنتاجية هذه المزارع.

وأضاف أن الدولة في الماضى كانت تطلق حملتين في العام للوقاية من الأمراض المعدية أو المنتشرة في مناطق دول الجوار لوقاية هذه الرءوس.

وأشار إلى أنه تم إطلاق حملتين هذا العام من قبل، وأطلقت الحملة الثالثة في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأوضح أن الدولة تقوم بتحصين الماشية للحفاظ عليها من الأمراض، وهناك قوافل بيطرية بالتنسيق مع المعاهد البحثية المتخصصة مثل معهد البحوث والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، مع حملات طرق الأبواب للوصول للمربين، كما أن هذه الرءوس التي يتم ترقيمها يتم تأمينها، حتى يتم تعويض المربي من صندوق التأمين على الماشية.

محمد القرش وزير الزراعة اليوم الثروة الحيوانية

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