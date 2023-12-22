الاتحاد الأوروبى يقدم 130 مليون دولار للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن أن السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئيًا على الضفة الغربية، سوف تتلقى تمويلًا من الاتحاد الأوروبي يزيد على 118 مليون يورو (130 مليون دولار).



وقالت فون دير لاين، في بروكسل، إنه قد تم التوصل إلى الموافقة على التمويل بعد تدقيق بالغ. وأضافت أنه يجري النظر حاليًا في الدعم طويل الأمد في المستقبل، في ظل وجود خطط تنتهي عام 2024.



وسيتم تدبير المبلغ الذي تمت الموافقة عليه للتو من صندوق حالي مخصص لفترة 2021-2024، وتصل قيمته إلى 2. 1 مليار يورو، والغرض منه هو مساعدة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية وتقديم معاشات اجتماعية للأسر الفقيرة.



وكان الاتحاد الأوروبي قد أخضع المساعدات المقدمة للفلسطينيين لتدقيق بالغ في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر انطلاقًا من قطاع غزة، ولم يجد أي دليل على أن أموال الاتحاد الأوروبي قد تم تحويلها لتمويل الإرهاب.