"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

"ماسبيرو" زمان وكل زمان، أرشيف الأمة العربية، ذلك المبني العريق شامخ البنيان، علي ضفاف نيل القاهرة... من منا لم يرسل يوما خطابا إلي برنامج تليفزيوني أو إذاعي علي عنوان مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون "1114 شارع كورنيش النيل".. ذكريات لاتنتهي مع برنامج شد انتباه المشاهدين، أو لمة العيلة لحل فوازير رمضان، أومتابعة مسلسل اذاعي أو تليفزيوني علي مر السنين. تم انشاء مبني التليفزيون بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر وبدأ الإرسال مع العيد الثامن للتورة تحديدا 21 يوليو 1960 بتكلفة 108 الف جنيه مصرى على مساحة حوالى 12 الف متر مربع.

مؤخرا يلحظ البعض، انتشار مقاطع أرشيفية علي وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بكلمات رؤساء مصر أو مسئولين والحديث عن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، هذه المقاطع تلقي رواجا ونسب مشاهدة عالية، بما يؤكد اهتمام الجميع ولاسيما فئة الشباب لكلمات ومواقف سياسية يحفظها أرشيف التليفزيون المصري، أمر يجب أن يحظي باهتمام المسئولين عن هذا المبني العريق، واعادة اكتشاف الثروة التاريخية الهائلة من ذاكرة الأمة المصرية والعربية.

مثل هذا القرار بحاجة إلي مراجعة من الفنيين والمتخصصين في المبني، البعض أكد أن الأرشيف الحالي لايمكن اعادة بثه واذاعته علي الوضع الحالي بسبب دخول التكنولوجيا الحديثة في وسائل النقل والمشاهدة- دون الدخول في تفاصيل علمية- إنما يحتاج الأمر إلي قرار جريء لاعادة البنية التحتية للمعدات لأجهزة المبني العتيق.

منذ أربعة أعوام كانت هناك محاولة جادة لاعادة إحياء هذا التراث، حيث إعلنت الهيئة الوطنية المصرية للإعلام (المسؤولة عن إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو»)، عن توقيع بروتوكول تعاون يتيح لمنصة إلكترونية خاصة تسويق أرشيف وتراث التلفزيون المصري، على منصتها الإلكترونية، إلا أن هذا المشروع تواري عن الأنظار ولم يعلن عن ما انتهي إليه، وخاصة ما أثير من جدل حول حقوق الملكية الفكرية لبعض الأعمال من أصحابها أو الورثة.

مع بداية الحرب علي غزة 7أكتوبر الماضي، ونحن نتابع مادة فيلمية أرشيفية تتعلق بتاريخ القضية الفلسطينية كما سجلها التليفزيون المصري، وبرامج صوتيه للاذاعة المصرية، يمكن من خلال هذه المادة المسجلة معرفة المراحل المختلفة التي مرت بها القضية الفلسطينية، والهدف من اعادة هذه المادة الموثقة ضمن أرشيف "الإتحاد" هو اتاحة الفرصة للجميع الاطلاع علي أهم سجل تاريخ القضية، واعادة قراءة الأحداث وترتيبها، فضلا عن المعرفة التاريخية للموقف المصري الذي لم يتغير من مناصرة ومساندة للقضية الفلسطينية، ومقارنته بالمواقف العربية والدولية.

نحن أمام جيل جديد يبحث وينقب عن معلومات في محاولة منه اعادة ترتيب الأوراق والقراءة الصحيحة للتاريخ من خلال مادة مسجلة بالصوت والصورة، في ظل زمن أصبحت الشائعات هي من تتصدر المشهد، وحين نجد هذا الجيل يبحث ويسأل علينا مساعدته من خلال قرار يتخذه المسئولين في مبني الاذاعة والتليفزيون.

هذا لايعني أن ماسبيرو ليس لديه حق البث المطلق لبعض الأعمال، فحقوق البث محفوظة لاتحاد التلفزيون المصري في البرامج والأحاديث والنشرات المنتجة باسم الاتحاد، وهذا مانعنيه هنا من الحفاظ واعادة احياء وترميم االأرشيف المسموع والمرئي بمكتبة التليفزيون المصري.

• يشهد مبني الاذاعة والتليفزيون تطويرا شاملا لبرامج القناة الأولي والثانية، يأمل العاملون بالمبني أن يشمل التطوير كافة القنوات والقطاعات، كما يأملون أن يشمل التطوير الكفاءات والخبرات البشرية من داخل الاتحاد.

• شاركت الاذاعة المصرية في التغطية الانتخابية الرئاسية الأسبوع الماضي، بدفع عدد من المذيعين ومقدمي البرامج المتميزين، بما يؤكد أن هذا المبني لديه من المواهب الشابه علي الطريق المهني القويم، من بين هؤلاء، سهام نصار من راديو مصر، وميادة الفيشاوي من البرنامج العام، وماريا من اذاعة الاغاني وغيرهم.

• قرر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمد خدمة الإذاعي القدير محمد نوار، رئيسًا للإذاعة المصرية ينتهي مع نهاية الشهر الحالي، الأستاذ "نوار" خبرة اذاعية كبيرة نتمني له وافر السعادة ومزيد من العمل الابداعي واستثمارا لخبراته الإذاعية.. كانت أخر قررات "نوار" الخميس الماضي تشكيل لجنة لإعادة تصنيف بعض الوظائف الإدارية إلى مذيعي ومقدمي برامج، اللجنة مشكلة من الرؤساء السابقين لإذاعة القرآن الكريم امنهم الأستاذ محمد أبوالوفا والدكتور حسن سليمان، والدكتور حسن مدني، والأستاذ اسماعيل دويدار نائب رئيس اذاعة القرآن الكريم الحالي، والدكتور هشام محفوظ البسيوني مدير عام التنفيذ باذاعة صوت العرب..

اعتمدت اللجنة قرارا بترقيه كلا من أحمد الشاذلي من درجة اولى الى رئيس ادارة مركزية، ترقية أشرف حلمي من مدير عام لنائب رئيس اذاعة للشئون المالية وإلادارية في الإذاعة، يصبح هذا القرار قابل للتطبيق عقب اعتماد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.. السؤال للأستاذ محمد نوار مدي مشروعية عقد اللجنة وصدورهذا القرار في هذا التوقيت؟