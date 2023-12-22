مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن: نُثمّن جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

رحب مندوب البرازيل بـمجلس الأمن، بقرار مجلس الأمن توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمنًا الجهود المصرية لتيسير استخدام معبر رفح من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن توسيع المساعدات لقطاع غزة، أنه يجب زيادة المساعدات إلى غزة وأن تتضمن كل الضروريات بما فيها الوقود، كما يجب إطلاق سراح المحتجزين فورًا.

مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومراقبتها

واعتمد مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به دولة الإمارات بشأن توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومراقبتها.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات يعزز وصول المساعدات إلى قطاع غزة.