الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن: نُثمّن جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

غزة
غزة

رحب مندوب البرازيل بـمجلس الأمن، بقرار مجلس الأمن توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمنًا الجهود المصرية لتيسير استخدام معبر رفح من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن توسيع المساعدات لقطاع غزة، أنه يجب زيادة المساعدات إلى غزة وأن تتضمن كل الضروريات بما فيها الوقود، كما يجب إطلاق سراح المحتجزين فورًا.

مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومراقبتها

واعتمد مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به دولة الإمارات بشأن توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومراقبتها.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات يعزز وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

غزة قطاع غزة رفح توسيع المساعدات لقطاع غز إطلاق سراح المحتجزين فورا

مواد متعلقة

فصـائل فلسطينية: استهدفنا قوة إسرائيلية من 5 جنود فى بيت لاهيا

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

عثمان ميرغنى: "ود مدنى" لم تسقط بطريقة طبيعية والجيش كان الأقوى

الباز: الهجوم على مصطفى الفقى بسبب "درينك عبدالناصر" إرهاب فكرى

بعد "درينك عبدالناصر".. الباز يشبه مصطفى الفقى بالمتنبى ويطالب بتكريمه لا إرهابه

الباز يكشف سر ارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

أول تعليق لـ"محمد الشناوى" على انتقاله للدورى السعودى

انتصارات وهمية فى غزة.. إسرائيل تلقى القبض على "هوية" قائد كتائب القسام

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر