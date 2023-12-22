الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلة‎ لا تُنسى.. الهضبة عمرو دياب يشعل حفل جامعة المستقبل بحفل أسطوري

جريدة الدستور

في ليلة ساحرة تحت أضواء جامعة المستقبل، ارتسمت البسمة على وجوه الطلاب والخريجين الذين احتشدوا بالآلاف لشهد حدثًا فريدًا: أمسية موسيقية استثنائية مع الأسطورة الحية الهضبة عمرو دياب.

‏‎قدم دياب باقة رائعة من أشهر أغانيه التاريخية، تجسدت في "ده  لو اتساب" و"قمرين"، مرورًا بـ"نور العين" و"شكرًا من هنا لبكرة ‏‎كما قدم اغنيتين من البومه الجديد وهم (ياقمر - والمعنويات مرتفعة)".  

لم يكن الحفل مجرد عرض فني، بل كان لقاءً مميزًا مفعم بالمشاعر والذكريات مع جمهوره من طلاب وخريجي الجامعة حيث توجه للطلاب قائلا "انه سعيد جدا لتواجده بجامعة المستقبل مع جمهوره من طلاب الجامعة كما تعود دائما…واردف قائلا ان له ذكريات كثيرة جدا في الجامعة حيث شكر دياب صديقه الدكتور/ خالد عزازي على هذه الفرصة الرائعة للتواصل مع معجبيه في جو من الحماس والفرح. لتظل تلك الليلة خالدة في ذاكرة كل من حضرها، محملة بلحظات لا تُنسى من تألق الفن والموسيقى

وفي تصريحه الختامي، ألمح الهضبة إلى ألبومه الجديد "مكانك"، الذي يعد بأن يكون محطة جديدة من محطات إبداعه.

اكتمل سحر الليل بتألق أحمد عصام، الذي قدم عرضًا رائعًا للألعاب النارية، مصاحبًا للفنان الكبير عمرو دياب. هذا الجمع بين الفن الموسيقي الراقي وعروض الألعاب النارية الساحرة أضفى جوًا خياليًا على المكان، مشعًا بالفرح والحماس.

يذكر أنه سبق صعود عمرو دياب للمسرح عرض لمنسقي أغاني DJ عالميين من لبنان، أعطت الحضور تجربة فنية شاملة. كانت لحظات استثنائية تمزج بين الإيقاعات العالمية وسحر صوت الهضبة، مما جعل الليل يتألق بألوان الفرح والترفيه.

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