الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

جريدة الدستور

بدأ مجلس الأمن جلسة التصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة.

وقالت  المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن، لانا نسيبة إن نصف سكان غزة يعانون من المجاعة الآن.

وأضافت: "إذا لم نتخذ إجراءات فإن المجاعة ستسود في قطاع غزة".

وتابعت: "انتشار النزاع في المنطقة احتمال قائم.. ويجب التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة من أجل وصول المساعدات".

وأشارت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن إلى أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع القائم، مؤكدة أن الإمارات ستواصل الدفع من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل.

 

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