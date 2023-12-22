سياسى فلسطينى: حكومة نتنياهو أصبحت عقبة فى طريق تحقيق السلام وتسوية الصراع

علق الدكتور زيد الأيوبي المحلل السياسي الفلسطيني، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن حكومة نتنياهو أصبحت عقبة في طريق تحقيق السلام وتسوية الصراع.

وأضاف أن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ بداية العدوان على قطاع غزة، فالولايات المتحدة لا تؤيد وقف إطلاق النار، إنما فقط مجرد مجموعة من الهُدن الإنسانية.

وأشار إلى أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي مؤخرًا كذلك جاء بعدها عدد من التصريحات التي تؤكد استمرار الحرب.