الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيشكتاش التركى يعلن إقالة مدربه بعد 6 أسابيع

رضا تشاليمباي
رضا تشاليمباي

أعلن نادي بيشكتاش التركي، إقالة المدير الفني للفريق، رضا تشاليمباي، من منصبه، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي التركي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نتيجة للاجتماع الذي عقد بعد مباراة كوريندون آلانيا سبور، قرر مجلس إدارتنا الانفصال عن مدربنا السيد رضا تشاليمباي".

وأضاف النادي في بيانه: "تم اتخاذ القرار المعني لمنع المزيد من التآكل حتى 27 ديسمبر 2023، في إطار الاتفاقية التي تم التوصل إليها في العقد المبرم مع معلمنا الموقر".

وتابع: "نود أن نشكر قائدنا الأسطوري ولاعب كرة القدم السيد رضا تشاليمباي على كل جهوده".

تأتي إقالة رضا تشاليمباي من منصبه بعد ستة أسابيع من توليه مهمة تدريب بيشكتاش، وذلك عقب خسارة الفريق أمام ضيفه آلانيا سبور، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري التركي الممتاز.

وكان رضا تشاليمباي قد تولى تدريب بيشكتاش في العاشر من نوفمبر الماضي خلفًا للمدرب المؤقت بوراك يلمظ.

ويحتل بشكتاش حاليًا، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة.

بيشكتاش التركي بيشكتاش رضا تشاليمباي آلانيا سبور الدوري التركي الممتاز

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