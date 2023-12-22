الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفريق القانونى لضحايا غزة: القانون الدولى سيحاسب قادة إسرائيل بشأن تصريحاتهم

تدمير غزة
تدمير غزة

قال تريستينو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا غزة، إن القانون الدولي يوفر الحماية للمدنيين وغير المدنيين حتى في النزاعات المسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاوف بشأن تحقيقات المدعي العام الذي قد يتجاهل بعض الجرائم الإسرائيلية في غزة.

تصريحات قادة إسرائيل بضرورة محو غزة يعد عقابًا جماعيًا يحاسب عليه القانون الدولي

بشأن تصريحات قادة إسرائيل، أكد أن تصريحات قادة إسرائيل بضرورة محو غزة يعد عقابا جماعيا يحاسب عليه القانون الدولي وقد طبقت على الأرض بالفعل.

وأوضح أن المحكمة الجنائية هي البديل الوحيد للعدالة بشأن التحقيق في الحرب بقطاع غزة، ونحن نقوم بالتحقيقات في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة منذ عام 2014.

الفريق القانوني لضحايا غزة ضحايا غزة الجرائم الإسرائيلية قادة إسرائيل

مواد متعلقة

رويترز: إسرائيل توسع هجومها على غزة قبل انعقاد مجلس الأمن

الأكثر قراءة

عاجل.. فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

رويترز: إسرائيل توسع هجومها على غزة قبل انعقاد مجلس الأمن

فريدة الشوباشى: إسرائيل انتهت ولن تستمر بفضل موقف الرئيس السيسى

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر