الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التليفزيون المركزى الصينى: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 144 قتيلًا

زلزال الصين
زلزال الصين

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال  الذي ضرب مقاطعة قانسو شمال غربي الصين  الاثنين الماضي إلى 144 شخصا، وكانت الحصيلة السابقة لضحايا الزلزال التي أعلنت عنها السلطات الصينية، مساء أمس الخميس 137 قتيلًا.

ووفقا للبيانات المحدثة التي نشرها التليفزيون المركزي، أسفر الزلزال عن مقتل 113 شخصا في مقاطعة قانسو، و31 شخصا في مقاطعة تشينغهاي، فيما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين.

وخصصت وزارتا المالية والطوارئ الصينيتان 200 مليون يوان (نحو 28 مليون دولار) لمساعدات المناطق المنكوبة، حسبما نقلت وكالة نوفوستي.

ووقع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في الساعة 23:59 من الاثنين الماضي بالتوقيت المحلي في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

txt

عاجل.. السلطات الصينية: ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 137 قتيلًا وتصدع وانهيار آلاف المنازل

تدمير وانهيار عشرات الآلاف من المنازل

تسبب الزلزال في تدمير أكثر من 207 آلاف منزل وانهيار ما يقرب من 15 ألف منزل في قانسو، مما أثر على أكثر من 145 ألف شخص.

وأظهرت المناقشات عبر الإنترنت، أن مستخدمي الإنترنت مهتمون بمدى سرعة انتهاء جهود الإنقاذ في قانسو، حيث أشار الكثيرون إلى أن درجات الحرارة المنخفضة إلى درجة التجمد كانت العامل الرئيسي في تقصير "الفترة الذهبية" للعثور على الناجين- والتي عادة ما تكون 72 ساعة بعد وقوع الكارثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلًا عن باحثين أن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض المعرضين لدرجات حرارة طويلة تصل إلى -10 درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت) معرضون لخطر انخفاض حرارة الجسم السريع، وقد لا يتمكنون من العيش إلا لمدة خمس إلى 10 ساعات حتى لو لم يصابوا بأذى.

وعلق أحد مستخدمي منصة التدوين الصغيرة الصينية Weibo قائلًا: "كان من الممكن أن يكونوا قد ماتوا بحلول وقت العثور عليهم، حتى أن 24 ساعة هي فترة طويلة جدًا بالفعل. درجات الحرارة في الهواء الطلق أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر"، حسبما نقلت رويترز.

التلفزيون المركزي الصيني قتلى الزلزال مقاطعة قانسو الصين 144 شخصا

الأكثر قراءة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

بدء النوة بالإسكندرية.. أمطار غزيرة و186 سيارة ومُعدة لمواجهة الطوارئ (صور)

تفاصيل إيرادات فيلم "أبو نسب" في أول أيام عرضه للجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر