التليفزيون المركزى الصينى: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 144 قتيلًا

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو شمال غربي الصين الاثنين الماضي إلى 144 شخصا، وكانت الحصيلة السابقة لضحايا الزلزال التي أعلنت عنها السلطات الصينية، مساء أمس الخميس 137 قتيلًا.

ووفقا للبيانات المحدثة التي نشرها التليفزيون المركزي، أسفر الزلزال عن مقتل 113 شخصا في مقاطعة قانسو، و31 شخصا في مقاطعة تشينغهاي، فيما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين.

وخصصت وزارتا المالية والطوارئ الصينيتان 200 مليون يوان (نحو 28 مليون دولار) لمساعدات المناطق المنكوبة، حسبما نقلت وكالة نوفوستي.

ووقع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في الساعة 23:59 من الاثنين الماضي بالتوقيت المحلي في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

تدمير وانهيار عشرات الآلاف من المنازل

تسبب الزلزال في تدمير أكثر من 207 آلاف منزل وانهيار ما يقرب من 15 ألف منزل في قانسو، مما أثر على أكثر من 145 ألف شخص.

وأظهرت المناقشات عبر الإنترنت، أن مستخدمي الإنترنت مهتمون بمدى سرعة انتهاء جهود الإنقاذ في قانسو، حيث أشار الكثيرون إلى أن درجات الحرارة المنخفضة إلى درجة التجمد كانت العامل الرئيسي في تقصير "الفترة الذهبية" للعثور على الناجين- والتي عادة ما تكون 72 ساعة بعد وقوع الكارثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلًا عن باحثين أن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض المعرضين لدرجات حرارة طويلة تصل إلى -10 درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت) معرضون لخطر انخفاض حرارة الجسم السريع، وقد لا يتمكنون من العيش إلا لمدة خمس إلى 10 ساعات حتى لو لم يصابوا بأذى.

وعلق أحد مستخدمي منصة التدوين الصغيرة الصينية Weibo قائلًا: "كان من الممكن أن يكونوا قد ماتوا بحلول وقت العثور عليهم، حتى أن 24 ساعة هي فترة طويلة جدًا بالفعل. درجات الحرارة في الهواء الطلق أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر"، حسبما نقلت رويترز.