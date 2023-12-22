الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: رفح الفلسطينية غير آمنة وشهدت العديد من المجازر

جريدة الدستور

أكدت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من رفح الفلسطينية، أن هناك قصفًا إسرائيليًا يستهدف المناطق الشرقية لرفح بغزة، لافتة إلى أن هناك تحليقًا للطيران الإسرائيلي وانتشارًا للآليات العسكرية برفح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية قرب مجمع ناصر، موضحة أن الاحتلال يدعي السيطرة على منطقة الشجاعية ولكن على أرض الواقع ما زالت هناك اشتباكات عنيفة.

وأوضحت أن الاحتلال يتوغل في منطقة معن جنوب شرق خان يونس، لافتة إلى أن هناك تمركزًا لبوارج حربية إسرائيلية على طول ساحل قطاع غزة.

وواصلت منى عوكل أن منطقة رفح غير آمنة إذ تُستهدف بالبوارج الحربية المتركزة على ساحل قطاع غزة، وحصلت العديد من المجازر، والأوضاع الإنسانية شديدة الصعوبة، حيث تعمل المستشفيات بأقل الإمكانات المتاحة.

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