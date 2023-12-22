الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى.

 وصول شهيدين لمستشفى ناصر بعد انتشالهما من طريق بخان يونس

 وكانت فضائية القاهرة الإخبارية قد أفادت في نبأ عاجل لها، وصول شهيدين لمستشفى ناصر بعد انتشالهما من طريق مدينة حمد شمالي غرب خان يونس.

وفي وقت سابق أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال شمالي خان يونس.

الاشتباكات بقطاع غزة

 وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

غزة قطاع غزة مستوطنات الجليل الأعلى القاهرة الإخبارية فلسطين

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