الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مدينة إيلات

إيلات
إيلات

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، أنها استهدفت مدينة إيلات جنوبي إسرائيل "بالأسلحة المناسبة"، وذلك تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد عدوانًا غير مسبوقًا من جانب جيش الاحتلال منذ يوم السابع من أكتوبر.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها: "استهدفنا مدينة إيلات بالأسلحة المناسبة ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة".

وأمس الخميس، قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي جدعون جولبر، إن نشاط الميناء تراجع بنسبة 85%، منذ كثف الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وأعرب في تصريحات لوكالة "رويترز"، عن تخوفه من إغلاق شريان الشحن الرئيسي لميناء إيلات، في ظل التوترات القائمة بالبحر الأحمر، وخاصة مضيق باب المندب.

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