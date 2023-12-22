قناة بنما: لم نشهد زيادة فى الملاحة رغم هجمات البحر الأحمر

قالت هيئة قناة بنما، مساء أمس الخميس، إن القناة لم تشهد زيادة ملحوظة في حركة الملاحة بسبب الوضع في البحر الأحمر، حيث تجبر الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي السفن على تغيير مسارها.

وقالت الهيئة لرويترز في بيان مكتوب "حتى اللحظة، لم نشهد زيادة ملحوظة في عدد السفن المرتبطة بشكل مباشر بالوضع الحالي في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق هذا الشهر، تراجعت القناة عن تخفيض مزمع لعدد السفن المسموح لها بالعبور وهو 20 سفينة يوميا، لتقول إنها زادت العدد بدلا من ذلك ليكون 24 سفينة يوميا.

وذكرت الهيئة أنها ستواصل مراقبة أوضاع المياه في البلاد، وتعتمد الهيئة على مياه الأمطار في ملء الأهوسة التي تجعل مرور السفن ممكنا. وأضافت "تعديل القيود سيكون مشروطا بمعدل سقوط الأمطار في الأشهر المقبلة".

وتشن ميليشيا الحوثي، المتحالفة مع إيران، هجمات منذ أسابيع على سفن تعبر مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر في تحرك يقولون إنه يأتي ردا على حرب إسرائيل في غزة.