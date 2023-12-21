"القاهرة الإخبارية": وصول شهيدين لمستشفى ناصر بعد انتشالهما من طريق بخانيونس

أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، وصول شهيدين لمستشفى ناصر بعد انتشالهما من طريق مدينة حمد شمالي غرب خانيونس.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وفي وقت سابق أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال شمالي خان يونس.

الاشتباكات بقطاع غزة

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وكان قد أعلن متحدث جيش الاحتلال في تصريحات سابقة له، أن قوات الاحتلال تواصل تعميق العمليات البرية بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يدعم بقوة جنوده في المعارك التي يخوضونها في قطاع غزة.