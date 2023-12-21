خبير فى الشئون الإسرائيلية: الرأى العام فى تل أبيب "مشبّع بالتحريض"

قال فراس ياغي، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن المقاومة الفلسطينية مازالت مستمرة حتى في المناطق التي تدعي إسرائيل أنها سيطرت عليها بشكل كامل.

جرائم الاحتلال الصهيوني

أضاف الخبير في الشئون الإسرائيلية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو لا يستطع اتخاذ قرار وقف إطلاق النار في فلسطين وحده، لأن حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة لن تسمح بذلك القرار على الإطلاق.

وتابع أن الولايات المتحدة طالبت مرارًا وتكرارًا بأن تقوم إسرائيل بتفتيش كل شاحنة مساعدات تريد الدخول إلى قطاع غزة، لذلك جميع المجادلات التي تتم داخل مجلس الأمن، تشير إلى أنه لن يكون هناك قرار جذري بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين.

أشار إلى أن الرأي العام الإسرائيلي مشبع بالتحريض ويريد الانتقام من الشعب الفلسطيني، وغير مكتفي بشلالات الدماء السائلة من شهداء القطاع منذ أكثر من 70 يومًا.

وقف إطلاق النار

وواصل: "الفئة الوحيدة التي تطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين هم أهالي الأسرى في فلسطين، حيث تريد الحصول على أبنائهم بأي ثمن".