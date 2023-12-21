"القاهرة الإخبارية": أمريكا ترفض الإشراف العربى على المساعدات لغزة

قال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" إن مندوب الجامعة العربية أكد اليوم أن الأوضاع داخل الأمم المتحدة في غاية الصعوبة.

قرارات الأمم المتحدة

أضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن المجموعة العربية بالأمم المتحدة تريد الإشراف الكامل على المساعدات التي تصل للجانب الفلسطيني، لكن الولايات المتحدة لديها بعض التحفظات بشأن هذا الأمر، حيث تريد أمريكا أن يكون الإشراف على المساعدات الإنسانية الذاهبة لقطاع غزة تحت إشراف الكيان الصهيوني.

وتابع أن المخاوف الأمريكية تتعلق بمسألة وقف إطلاق النار باستمرار، حيث تعلم أمريكا أن وقف إطلاق النار يعني استعادة المقاومة قوتها مرة أخرى لتكرار ما حدث في 7 أكتوبر.

جرائم الحرب بفلسطين

وأشار إلى أنه سيكون هناك إدخال للمساعدات إلى الجانب الفلسطيني الفترة المقبلة، ولكن العناصر العربية المتواجدة بجلسة مجلس الأمم المتحدة تريد التوصل لهدنة سريعة في فلسطين حقنًا للدماء، لكن الجانب المؤيد للكيان الصهيوني يريد أن يقرر أن حماس إرهابية.