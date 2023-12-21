الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"أنشيلوتي" يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن الجولة الثامنة  عشر للدوري الإسباني.

 

تشكيل ريال مدريد 

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو - روديجر - فيران جارسيا

خط الوسط: لوكا مودريتش - فالفيردي - توني كروس - بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو

دكة البدلاء: لونين - فيران جونزاليس - خوسيلو - تشواميني - سيبايوس - نيكو باز - جونزالو - توبياس 

اقرأ أيضا.. في بيان رسمي.. ريال مدريد يُعلن خضوع ديفيد ألابا لعملية جراحية ناجحة

في بيان رسمي.. ريال مدريد يُعلن خضوع ديفيد ألابا لعملية جراحية ناجحة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، عن خضوع النجم النمساوي ديفيد ألابا، مدافع الفريق، لعملية جراحية ناجحة.

وكان ديفيد ألابا قد تعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام فياريال، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 4-1.

وأصدر النادي الملكي بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، أكد خلاله خضوع ديفيد ألابا لعملية جراحية عاجلة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وذلك تحت إشراف طبيب الفريق.

وأضاف نادي ريال مدريد في بيانه، أن ديفيد ألابا سيبدأ برنامجه التأهيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة للسباق مع الزمن والعودة إلى تدريبات الفريق خلال الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن يغيب ديفيد ألابا عن الملاعب ومباريات ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ويُعد ديفيد ألابا ثالث لاعب في ريال مدريد يتعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد زميليه تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو منذ بداية الموسم الحالي.

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