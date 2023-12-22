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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 22-12-2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء الفجر هو  وسيلة المسلم للتقرب إلى الله تعالى، والتعبير عن حاجته إليه، والتضرع إليه، والطلب منه العون والمساعدة في كل أمور حياته، والدعاء عبادة من العبادات التي أمر الله بها عباده، وقد جعل له أجرًا عظيمًا، فقال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 22-12-2023 مكتوب. 

دعاء الفجر يوم الجمعة 

من دعاء الفجر.. اللهم إني أسألك في يوم الجمعة من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

من دعاء الفجر.. اللهم إني أسألك في يوم الجمعة من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إني أسألك في يوم الجمعة من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم

اللهم اغفر لي وارحمني، وعافني وارزقني، واهدني وسددني، واجعلني من صالح عبادك.

اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها مرجعي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها مرجعي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها مرجعي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

 

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دعاء وأذكار الصباح 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات

 

اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب

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