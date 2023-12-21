قيادى بفتح: واشنطن تحاول توفير غطاء "قانونى وسياسى" لإسرائيل

قال جهاد حرازين، القيادي بحركة فتح إنّ الولايات المتحدة تحاول توفير غطاء قانوني وسياسي لدولة الاحتلال في المنظمات الدولية تحت مجموعة من الذرائع والحجج الواهية التي لا أساس لها من الصحة.

وأضاف القيادي بحركة فتح، الخميس، خلال مداخلة عبر “القاهرة الإخبارية” أن واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 3 مرات لإبطال مجموعة من مشاريع القرارات ذات الصلة بوقف إطلاق النار أو إيجاد هدن إنسانية لإدخال المساعدات.

أوضح القيادي بفتح أن حالة الاستغراب الحقيقية عندما تتحدث أمريكا بأن مشروع القرار الذي قُدم من المجموعة العربية وقدمته الإمارات إلى مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من خلال هدن إنسانية ووقف إطلاق نار إنساني بأن هذا المشروع سيعيق إدخال المساعدات.

وأكد القيادي بحركة فتح أن الولايات المتحدة تحاول على مدار الأيام الماضية إدخال فقرة في هذا القرار تستند إلى كيفية إدانة المقاومة الفلسطينية وما حدث في 7 أكتوبر 2023 واعتباره عملاً إرهابيًا قامت به المقاومة الفلسطينية.