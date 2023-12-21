الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في ذكرى رحيل صمويل بيكيت: ما هى أبرز أعماله وكيف كان يقلد كافكا؟

صمويل بيكيت
صمويل بيكيت

يعدّ الكاتب المسرحي الإيرلندي صمويل بيكيت واحدًا من أبرز وأشهر الكتاب في القرن العشرين والذي رحل في مثل هذا اليوم من العام 1989.

وحين أُبلغ بيكيت أنه حصل على جائزة نوبل علّق قائلا: "إنها كارثة!، الكاتب التجريبي اعتبر أن تقدير عمله من قِبل الأكاديمية السويدية مؤشر على أنه لم يعد تجريبيا، أو لم يعد تجريبيًا بما يكفي.

اشتهر بيكيت بأنه كاتب مسرحي، لكن له أيضاً مؤلفات نقدية وروائية وقصصية وشعرية وعدداً من الأعمال الدرامية للسينما والتلفزيون والإذاعة، إضافة إلى بعض النصوص القصيرة التي يصعب تصنيفها حسب المعايير التقليدية للأجناس الأدبية.

يعد بيكيت أحد رواد مسرح اللامعقول أو مسرح المتناقضات، وذلك المسرح الذي لايعترف بالمنطق ولا باللغة كوسيط للفكر، ويتنكر للعادات والمفاهيم المتوارثة اذ يرى فيها عبثا خاليا من المعنى.

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صمويل بيكيت مدرسا 

يقول الكاتب الصحفي والناقد لطفي فام عبر مقالة منشور له بمجلة الثقافة "في 1928 كان بيكيت يعيش في غرفة بالقسم الداخلي بمدرسة المعلمين العليا التي تقع في شارع "أولم: بالحي اللاتيني في باريس ، شاب ايرلندي م يتجاوز22 عاما ولد في 1906 وكان قد بدا دراسته بدبلن بكلية "ترينتي، ثم قبلته مدرسة المعلمين العليا بباريس كطالب أجنبي  فكان يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية لزملائة الفرنسيين الذين يدرسون استعداد لمسابفة "الأجر جاسيون/ في هذه اللغة، لم يتعرف اليه سوى القليل من الطلاب، لأن عدد المعنيين بدراسة اللغة الإنجليزية لم يكن كبيرا وكان بطبيعته يميل إلى الانطواء على نفسه ، هذا إلى ان طريقته في مساعدة زملائة كانت غريبة بعض الشيء، اذ كان يقنع من التدريس بأن يقرأ عليهم بمصاحبة أحدهم مسرحية من مسرحيات شكسبير.

صمويل بيكيت وفرانز كافكا 

أشار الكاتب حسين مهدي الغنام" تأثر بيكيت في مجمل اعماله بفرانز كافكا تأثرا كبيرا. والواقع أنه يحاول ان يقلد كافكا في كل شيء .. في التفسيرات النفسية لاشخاص رواياته القلائل ، وفي عامل الزمن الذي يختصره اختصارا غريبا وكأه يقف به عن المسر وفي تظاهرة بالبحث عن المطلق المجهول ومحاولته التظاهر بانكار الدين ، ولكن كافكا، في معظم أعماله ، متأثر بالاساطير الدينية ، وقد حاول أن يترجم فيها  وفي خاصة في القصر بأسلوب عصري ، اسطورة يعقوب وصراعة مع  الملاك ، ومحاولات أيوب مع الرب ، وهذا كله يفسر تخبطه في محاولة فهم المجهول المطلق ، أو الطبيعة العابثة للمطلق .

صمويل بيكيت 

شهادة جورج كريج 

يقول جورج كريج المحاضر في الأدب الفرنسي بجامعة سيكس البريطانية وكاتب المقالة مع كل عمل جديد ينشره بكيت، يجد المرء ما يغريه بأن يقول "هذا هو بكيت الحقيقي في نهاية المطاف ، هذا ما ظل كل أعماله السابقة تفضي إليه" 

أعمال صمويل بيكيت 

فى انتظار جودو نهاية اللعبة كل الساقطين. فصل بدون كلمات1. شريط كراب الأخير، الجذوات، الايام السعيدة.، كلمات وموسيقى.، تلك المرة،  وقع الأقدام، ثلاثية الشبح  وغيرها 

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