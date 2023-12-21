الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم أوراوا لـ«الدستور»: المارد الأحمر عظيم.. ونحترمه للغاية

النرويجى ماريوس هويبروتن
النرويجى ماريوس هويبروتن

قال النرويجى ماريوس هويبروتن، مدافع نادى أوراوا ريد دياموندز اليابانى، إن فريقه يعرف جيدًا مدى قوة الأهلى، لذا فإنه وزملاءه يحترمون لاعبى «المارد الأحمر» للغاية، ويُقدرون جودتهم الكبيرة.

وخسر أوراوا أمام مانشستر سيتى الإنجليزى بثلاثة أهداف دون مقابل، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٣، ليضرب موعدًا مع الأهلى للظفر بالميدالية البرونزية، عصر اليوم الجمعة.

وأضاف «هويبروتن»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «الأهلى فريق صعب. نعلم أنه فريق عظيم، ظهر بشكل جيد أمام فلومينينسى، وكان لاعبوه غير محظوظين بعدم التسجيل فى هذه المباراة». وواصل: «لذا تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق قوى، نعلم جيدًا جودة لاعبيه، وعلينا الظهور بأفضل شكل ممكن أمامهم».

وأكمل: «لم نحضر مباراة الأهلى أمام اتحاد جدة، لكننا رأينا النتيجة، ثم شاهدنا أداءهم أمام فلومينينسى، ويمكننى أن أقول إن ذلك الفريق من ضمن الأفضل. كل الفرق المتنافسة فى كأس العالم للأندية تستحق المشاركة فى هذه البطولة العالمية، وتعد من ضمن الأفضل حول العالم».

ورأى أن فريقه قادر على هزيمة الأهلى والتتويج بالبرونزية، مضيفًا: «نحن نؤمن بذلك ونسعى إلى تحقيقه. لكننا فى الوقت ذاته نحترم المنافس للغاية، لأننا رأينا جودة لاعبيه بالفعل».

ووصف النظام الحالى لكأس العالم للأندية بـ«غير العادل»، فى ظل خوض فريقه مباراتين فى ٣ أيام، ومواجهته مانشستر سيتى، الذى لم يلعب فى البطولة قبلها، معتبرًا أن الأهلى يمتلك أفضلية فى مباراة اليوم، لأنه حصل على يوم راحة أكثر، لكن «يجب علينا التأقلم والتكيف والعمل من أجل الفوز بالمباراة وتحقيق الميدالية البرونزية».

وحصل أوراوا ريد دياموندز اليابانى، وهو بطل دورى أبطال آسيا، على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية ٢٠٠٧، على حساب النجم الساحلى التونسى، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح، عقب التعادل فى الوقت الأصلى.

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