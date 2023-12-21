مدينة زفتى: رفع كميات كبيرة من القمامة لتحسين مستوى النظافة

رفع مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، كميات من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية المركز والمدينة لـ تحسين مستوى النظافة والبيئة في المنطقة، حيث تم تنظيف الشوارع والطرق الفرعية وإزالة التراكمات وتسويتها، حيث تهدف هذه الجهود إلى تسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين جودة الحياة في المدينة والقرى المجاورة.

وأضاف فايد، أن جهود مركز ومدينة زفتى تأتي بنتائج إيجابية وتحقق تقدمًا في تحسين مستوى النظافة وتحسين البيئة، بالإضافة إلى نشر ثقافة عدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لها من خلال تعزيز الوعي البيئي وتحفيز المواطنين على المحافظة على نظافة المنطقة والمشاركة الفعالة في الحفاظ على النظافة.

وأكد فايد، استمرار الحملات الدورية لرفع القمامة والتخلص من التراكمات الأخرى للحفاظ على المستوى المحقق وتحقيق تطور مستدام في هذا الصدد، مضيفًا أن توفير بيئة نظيفة وصحية يساهم في تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض، كما يعزز إقبال السكان على المشاركة الفعالة في المبادرات البيئية والنظافة، مما يعزز الروح المجتمعية والانتماء للمنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 4150 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأوضح محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشدد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني في العديد من المراكز والمدن بالمحافظة، يعكس هذا التركيز الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة للمواطنين.