الباز: مصر "صرَّة العالم".. وأثبتنا أننا يد واحدة "لما حد يقرب مننا"

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الدراسة التي أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وتضمنت 8 تحديات أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة ولايته الثالثة.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة"، عبر إذاعة "نغم إف إم": "إن من أهم التحديات التي تواجه الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته الثالثة التعامل مع التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري"، متابعًا أن مصر هي "صُرَّة العالم"، فكل ما يحدث حول العالم يؤثر عليها بشكل كبير، فالبداية مع الأزمة ليييا والانقسامات الموجودة في السودان وأيضًا ما يحدث الآن في الشرق من خلال الأزمة داخل قطاع غزة.

وأضاف: "المصريون أثبتوا إن لما حد بيقرب مننا بنكون إيد واحدة، ودا اللي حصل في بداية الأزمة في غزة، المصريون وقفوا لهم إيد واحدة وعصب واحد، ولكن المسألة المهمة دلوقتي هي الأزمة اللي حصلت في البحر الأحمر وهي ضرب الحوثيين السفن، ونتيجة لذلك شركات كتير قررت تغير مكان مرورها بعيدًا عن قناة السويس خوفًا على تأمينها".

وواصل: "السفن اللي بتعدي من القناة قبل ما بتدور على السعر الجيد، بتدور على الأمن، عشان كدا الولايات المتحدة بتدعو دلوقتي لعمل تحالف لمواجهة خطر الحوثيين في البحر الأحمر، رغم أن بداية الأزمة كانت من غزة".

وأردف: "التهديدات على الأمن القومي المصري لا تهدأ وطول الوقت، ومطلوب مننا طول الوقت نكون مستيقظين، سواء ماديًا أو سياسيًا أو دبوماسيًا بجانب التسليح الدفاعي للجيش"، مستطردا: "إحنا جيشنا عمر إحنا جيشنا لا يتعدى ويتأنى ولكن عندما يضرب يضرب، ومثال عليه حرب 73".

وواصل: "اللي حصل في الانتخابات الرئاسية 2024، كان يخوِّف لأن الرهان كان طول الوقت إننا نكسر الشعب، والمصريين ياكلوا في بعض ولكن دا محصلش، نجحنا وقدرنا نعدي الانتخابات بمشاركة واسعة"، معلقًا: "اتضح إن وحدة الشعب هي الصخرة التي يتحطم عليها التحديات".