ضبط مندوب اختلق واقعة سرقته بالإكراه للاستيلاء على أموال شركة بالغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين أحدهما مندوب شركة تحصيل مدفوعات إلكترونية وسيدة، بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحرالأحمر لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على اختلاق واقعة سرقة مبالغ مالية من مندوب تحصيل الشركة.

الواقعة تهدف للتغطية على مبالغ مالية تصرف فيها المندوب

وكان المندوب قد اتفق على اختلاق واقعة لسرقته بالإكراه وإصابته بسلاح أبيض، ليتسنى له التغطية على مبالغ مالية تصرف فيها دون علم الشركة.

وضُبط بمسكن أحدهم المبلغ المالى المستولى عليه وماكينة تحصيل وسلاح أبيض والمستخدم في إصابة مندوب الشركة وكمية لمخدر الحشيش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الـمُشار إليه.