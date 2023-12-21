سامح شكرى: نعمل مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر على تأمين الملاحة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تشارك في المبادئ الخاصة بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، وتعمل مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر على تأمين الملاحة.

نستمر فى التعاون مع شركائنا لتوفير حرية الملاحة فى البحر الأحمر

وقال شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره البريطاني، اليوم، الخميس: "نحن نشترك مع بريطانيا فى مبادئ خاصة فى حرية الملاحة في البحر الأحمر ودوله، ونضطلع بمسئولية فى إطار تأمينه"، مضيفًا: "نستمر فى التعاون مع شركائنا لتوفير حرية الملاحة فى البحر الأحمر وتيسير النفاذ إلى قناة السويس".

وأكد أن مصر لها علاقات وتعاون مع شركائها فى أطر أخرى، متابعًا: "نستمر فى التنسيق والحديث فى أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة وضمان السير للمنتجات، ومنع أى تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد".