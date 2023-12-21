الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح شكرى: نعمل مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر على تأمين الملاحة

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تشارك في المبادئ الخاصة بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، وتعمل مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر على تأمين الملاحة.

 نستمر فى التعاون مع شركائنا لتوفير حرية الملاحة فى البحر الأحمر

وقال شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره البريطاني، اليوم، الخميس: "نحن نشترك مع بريطانيا فى مبادئ خاصة فى حرية الملاحة في البحر الأحمر ودوله، ونضطلع بمسئولية فى إطار تأمينه"، مضيفًا: "نستمر فى التعاون مع شركائنا لتوفير حرية الملاحة فى البحر الأحمر وتيسير النفاذ إلى قناة السويس".

وأكد أن مصر لها علاقات وتعاون مع شركائها فى أطر أخرى، متابعًا: "نستمر فى التنسيق والحديث فى أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة وضمان السير للمنتجات، ومنع أى تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد".

مواد متعلقة

وزير الخارجية البريطانى: عمليات الاستيطان الإسرائيلية تجعل حل الدولتين مستحيلًا

شكرى: عضوية المملكة المتحدة الدائمة بمجلس الأمن تضع عليها مسئولية بتناول قضية غزة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ووزير الخارجية البريطانى

شكرى: يجب إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل يلبى احتياجات المدنيين

"الصحة العالمية": لا دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية المستشفيات لأغراض عسكرية

أستاذ علم نفس يكشف أضرار نشر الأسرار الشخصية على السوشيال ميديا

الصحة العالمية: وثقنا 493 اعتداءً على عمال بالرعاية الصحية بفلسطين

"الصحة العالمية": شمال غزة أصبح بدون مستشفيات قادرة على العمل

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

زلزال "النيران الصديقة".. الاحتلال يبحث عن مخرج من "ورطة" قتل المحتجزين

سر غياب جميلة عوض عن الأضواء بعد "حرب أهلية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة