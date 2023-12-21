شكرى: يجب ألا تعلو الاعتبارات السياسية على "الإنسانية" بشأن غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قرار زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة "إنساني"، مؤكدا أن مشروع القرار العربي الإسلامي المطروح في مجلس الأمن يهدف لوقف إطلاق النار، لزيادة المساعدات.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أن الضحايا في غزة وصل عددهم لأكثر من 20 ألفا، منهم 8 آلاف طفل، لافتًا إلى أن ما يحدث أمر غير مقبول وخارج القواعد التي يحكمها القانون الدولي، وأن هناك أكثر من 70% من المساكن في غزة قد دمرت.

وأشار إلى أن هناك استهدافا للمنشآت الصحية مع انتشار للأوبئة، منوها بأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يتحملان المسئولية.

وأكد وزير الخارجية أنه يجب ألا تعلو الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الإنسانية أمام مشاهد القتل التي يتعرض لها الأطفال بشكل يومي، منوهًا بأن تكدس المساعدات الإنسانية في رفح قبل دخولها غزة يعود إلى إجراءات التفتيش التي تقوم بها إسرائيل.