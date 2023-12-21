الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 605 مخالفات خوذة ورفع 50 سيارة متروكة وسحب 1695 رخصة

سيارة متروكة
سيارة متروكة

شنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، حملات موسعة خلال الـ24 ساعة، حيث ضبطت مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة ورفع السيارات المتروكة وسحب الرخص لعدم وجود «الملصق الإلكتروني» لتحقيق الانضباط في الشارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 605 مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وتمكنت شرطة المرور من رفع 50 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

كما تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، من سحب 1695 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الدراجات النارية ارتداء الخوذة

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